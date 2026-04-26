Torino-Inter domenica 26 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I nerazzurri cercando punti scudetto

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca a Torino l’incontro tra il Torino e l’Inter. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono in linea con le aspettative dei pronostici. L’Inter, che punta allo scudetto, ha bisogno di punti per mantenere la corsa al primo posto, ma non potrà laurearsi campione anche vincendo contro il Torino, a causa dei risultati del Napoli.

L’Inter è molto vicina a laurearsi campione d’Italia ma non potrà farlo nemmeno battendo il Torino per via del successo del Napoli. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di Cristian Chivu, che in settimana si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I nerazzurri cercando punti scudetto Notizie correlate Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. I nerazzurri cercando punti scudettoL’Inter è molto vicina a laurearsi campione d’Italia ma non potrà farlo nemmeno battendo il Torino per via del successo del Napoli. Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Nerazzurri con ottime chanceL’Inter è molto vicina a laurearsi campione d’Italia ma non potrà farlo nemmeno battendo il Torino per via del successo del Napoli. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito; Torino-Inter, sabato la conferenza stampa di Chivu; Torino-Inter: Sky, Dazn o Now? Dove vederla in streaming e in tv. Torino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ATorino Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 18 ... tpi.it Torino, tutto pronto per la sfida con l'InterL'Inter ha vinto ciascuna delle ultime tre trasferte in campionato contro il Torino con un punteggio complessivo di 6-0 e potrebbe registrare più successi di fila in casa dei granata con annesso clean ... sport.sky.it UFFICIALE / Le formazioni di Torino-Inter: Chivu propone Zielinski. C’è Darmian esterno destro x.com La formazione ufficiale dei nerazzurri per Torino-Inter A sorpresa fuori Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito: spazio a Sucic, Darmian e Bonny! Va in panchina anche Bastoni, c'è Carlos Augusto. Di seguito l'11 al completo: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos - facebook.com facebook