Torino-Inter domenica 26 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Nerazzurri con ottime chance

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la sfida tra Torino e Inter. L’Inter si trova in una posizione favorevole per conquistare il titolo di campione d’Italia, ma il successo del Napoli rende impossibile il trionfo diretto, anche in caso di vittoria contro il Torino. Le formazioni sono state annunciate e si stanno analizzando le quote e i pronostici relativi alla partita.

L’Inter è molto vicina a laurearsi campione d’Italia ma non potrà farlo nemmeno battendo il Torino per via del successo del Napoli. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di Cristian Chivu, che in settimana si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Nerazzurri con ottime chance Notizie correlate Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiCi sono possibilità che l’Inter si laurei i campioni d’Italia già dopo questo turno, e ciò accadrà se riuscirà a superare il Torino e le pretendenti... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torino-Inter, orari e dove vederla in TV; Torino-Inter: probabili formazioni e statistiche; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Dove vedere Torino-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Torino-Inter, sfida da brividi all’Olimpico: i granata cercano l’impresa, i nerazzurri vedono lo ScudettoDomenica 26 aprile alle ore 18:00 lo stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro di una sfida dal peso specifico altissimo: Torino FC contro Inter, gara valida per la 34ª giornata di Serie A 2025/26. today.it Domenica c’è Torino-Inter, i nerazzurri per il sogno scudetto: dove vederla in tv e streamingTorino-Inter, sfida valida per la 34ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 26 aprile alle 18:00 ... fcinter1908.it #TorinoInter, #Daversa non parte sconfitto "Dobbiamo impostare il nostro gioco" #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per l'analisi - facebook.com facebook #Torino- #Inter, le probabili formazioni x.com