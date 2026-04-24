Torino-Inter domenica 26 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Nerazzurri con ottime chance

Da infobetting.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca la sfida tra Torino e Inter. L’Inter si trova in una posizione favorevole per conquistare il titolo di campione d’Italia, ma il successo del Napoli rende impossibile il trionfo diretto, anche in caso di vittoria contro il Torino. Le formazioni sono state annunciate e si stanno analizzando le quote e i pronostici relativi alla partita.

L’Inter è molto vicina a laurearsi campione d’Italia ma non potrà farlo nemmeno battendo il Torino per via del successo del Napoli. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di Cristian Chivu, che in settimana si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Nerazzurri con ottime chance

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