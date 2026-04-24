Torino-Inter domenica 26 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca l’incontro tra Torino e Inter. L’eventuale vittoria dell’Inter potrebbe decretare già in questa giornata il titolo di campione d’Italia, a patto che le avversarie non ottengano risultati positivi nelle altre partite. Le formazioni sono state comunicate e le quote delle scommesse indicano una favorita. Restano da vedere gli sviluppi di questa sfida, che potrebbe essere decisiva per la classifica.

Ci sono possibilità che l’Inter si laurei i campioni d’Italia già dopo questo turno, e ciò accadrà se riuscirà a superare il Torino e le pretendenti perdessero punti. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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