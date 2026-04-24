Torino-Inter domenica 26 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca l’incontro tra Torino e Inter. L’eventuale vittoria dell’Inter potrebbe decretare già in questa giornata il titolo di campione d’Italia, a patto che le avversarie non ottengano risultati positivi nelle altre partite. Le formazioni sono state comunicate e le quote delle scommesse indicano una favorita. Restano da vedere gli sviluppi di questa sfida, che potrebbe essere decisiva per la classifica.

Ci sono possibilità che l’Inter si laurei i campioni d’Italia già dopo questo turno, e ciò accadrà se riuscirà a superare il Torino e le pretendenti perdessero punti. I nerazzurri sono infatti a +12 quando mancano solo cinque giornate a termine del campionato, e il titolo sembra davvero ormai soltanto una formalità. La squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Torino-Inter (domenica 26 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Pisa-Torino (domenica 05 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Torino fa visita al Pisa all’Arena Garibaldi per il prossimo turno del campionato di Serie A, con l’obiettivo di mantenersi in una zona di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torino-Inter, orari e dove vederla in TV; Torino-Inter: prosegue la vendita; Torino-Inter: probabili formazioni e statistiche; Milan-Juve a Sozza: gli arbitri della 34^ di A. Torino-Inter all’Olimpico Grande Torino: Chivu a un passo dal 21° scudettoAll’Olimpico Grande Torino l’Inter di Cristian Chivu può compiere un passo importantissimo verso la conquista del 21° scudetto della sua storia. I nerazzurri ospitano i granata di Paolo Vanoli (o ... lifestyleblog.it Torino-Inter pronostico e quote, la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Torino-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match del 34° turno di campionato. calciomercato.com L’Inter si presenta a Torino con numeri che fanno impressione e con la possibilità concreta di avvicinarsi in modo decisivo allo Scudetto. I precedenti parlano chiaro: 8 vittorie consecutive contro il Torino e una striscia aperta di 4 successi di fila in tutte le compe facebook Verso #TorinoInter, torna l'appuntamento con #Chivu in conferenza: l'orario x.com