Torino Inter decisione a sorpresa di Chivu su Calhanoglu? Cosa filtra sul turco
Nella partita tra Torino e Inter, Cristian Chivu ha deciso di non schierare Hakan Calhanoglu tra i titolari. La scelta è stata comunicata poco prima del calcio d'inizio e riguarda il turno di riposo concesso al centrocampista turco. La decisione è stata presa in vista della partita odierna, che inizia alle 18. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.
di Alberto Petrosilli Torino Inter, Cristian Chivu ha deciso di concedere un turno di riposo ad Hakan Calhanoglu nella sfida in programma oggi alle 18. L’ Inter di Cristian Chivu si presenta all’Olimpico Grande Torino con una novità sostanziale a centrocampo: il turno di riposo per Hakan Calhanoglu. Il regista turco, perno insostituibile della manovra nerazzurra e protagonista assoluto nella corsa verso il 21° scudetto, partirà dalla panchina per gestire le energie in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Torino Inter, Calhanoglu rifiata? Le ultime. Senza il suo metronomo, la proprietà Oaktree osserva un’Inter sperimentale ma estremamente tecnica.🔗 Leggi su Internews24.com
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