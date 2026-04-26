Torino Inter decisione a sorpresa di Chivu su Calhanoglu? Cosa filtra sul turco

Nella partita tra Torino e Inter, Cristian Chivu ha deciso di non schierare Hakan Calhanoglu tra i titolari. La scelta è stata comunicata poco prima del calcio d'inizio e riguarda il turno di riposo concesso al centrocampista turco. La decisione è stata presa in vista della partita odierna, che inizia alle 18. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di questa scelta.