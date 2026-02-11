Inter Juve | torna Calhanoglu ma il rebus sul futuro del turco coinvolge anche un big bianconero Cosa sta succedendo

Calhanoglu torna in campo, ma il suo futuro resta un’incognita. L’Inter ha ufficialmente riavuto il turco, ma le voci sul suo trasferimento in Serie A continuano a circolare. Nel frattempo, la Juventus si inserisce nel discorso, coinvolta in un rebus che ancora non trova soluzione. La situazione resta aperta e tutto può succedere.

Inter Juve, Calhanoglu è tornato a disposizione. Ma il futuro del giocatore resta un rebus. E una sua partenza potrebbe riaprire la pista McKennie. Il palcoscenico di San Siro si prepara a ospitare uno dei capitoli più attesi della stagione: il Derby d’Italia. La sfida tra Inter e Juve non è mai una partita come le altre, ma quest’anno il peso specifico del match è raddoppiato dalle notizie che filtrano dagli spogliatoi e dalle sedi di mercato. La notizia che ha scosso positivamente l’ambiente nerazzurro riguarda il recupero del proprio perno di centrocampo. Il rientro in gruppo di Hakan Calhanoglu è la notizia che tutto il mondo nerazzurro aspettava in vista del Derby d’Italia, un tassello fondamentale per contrastare la mediana della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kim Juve, difensore del Bayern Monaco, è diventato un obiettivo della Juventus per la prossima sessione di mercato.

Calhanoglu è al centro di un rebus che tiene banco in casa Inter.

