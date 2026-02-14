L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha deciso di non far partire Calhanoglu contro la Juventus, una scelta che ha sorpreso molti. La motivazione principale è legata alla condizione fisica del turco, che ha accusato qualche fastidio durante gli allenamenti. Questa decisione influisce direttamente sulla formazione nerazzurra per la sfida di domani sera.

riguardo all’impiego del playmaer turco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Derby d’Italia riserva un’importante sorpresa dell’ultimo minuto in casa Inter: Hakan Calhanoglu non partirà dal primo minuto. Il regista turco, pur avendo smaltito il recente fastidio muscolare che lo aveva tenuto in dubbio, inizierà la sfida dalla panchina. Una scelta prudenziale da parte di Cristian Chivu, che preferisce non rischiare una ricaduta immediata, riservandosi la possibilità di inserire il numero 20 a gara in corso come arma tattica per il secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Inter Juve, la decisione a sorpresa di Chivu su Calhanoglu: cosa ha scelto il tecnico

Cristian Chivu ha deciso di confermare Zielinski e Sucic, anche se ha già recuperato Barella e Calhanoglu.

Chivu valuta le strategie per la partita Inter-Lecce, considerando il rientro di Acerbi e la crescita di Bonny, che supera Lautaro nelle scelte di formazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juve: la scelta del club e chi lo sostituirà in conferenza; Spalletti, a sorpresa niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: chi parlerà al suo posto; Juve a specchio, la probabile formazione per l’Inter: la decisione su McKennie; Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juventus: il motivo e chi ci sarà al suo posto in conferenza.

I convocati di Spalletti per Inter-Juve: la decisione su Thuram, la lista dei 22 per il Derby d'ItaliaPoche ore d'attesa per la sfida più sentita in Serie A, ovvero quella tra Inter e Juventus. In casa bianconera la vigilia è stata vissuta in maniera differente perché a parlare non è stato, come al so ... msn.com

Juventus, i convocati per l’Inter: tegola Thuram per Spalletti! La decisione finale sul francese e la lista ufficialeJuventus, i convocati per l’Inter: la decisione su Thuram da parte di Spalletti! Quali sono le sue condizioni e la lista ufficiale I dubbi della vigilia sono stati sciolti, ma la notizia non è quella ... calcionews24.com

Inter - Juve Chivu o Spalletti facebook

INTER-JUVE: OCCHIO AL PIANISTA. TUDOR A COTTIMO: SOLO COMOLLI C’È CASCATO. E LUKA RICAMA youtu.be/psVGVHdQpUw x.com