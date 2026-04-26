Torino Inter Chivu orgoglioso dei suoi giocatori! Scudetto e poi la Coppa Italia

In una giornata di celebrazioni, un allenatore ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni della sua squadra, che ha conquistato sia lo scudetto che la Coppa Italia. I giocatori sono stati elogiati per il loro impegno e dedizione durante tutta la stagione, contribuendo a raggiungere questi risultati. La vittoria in entrambe le competizioni ha portato entusiasmo tra i membri del club e i tifosi, segnando un momento di successo per il team.