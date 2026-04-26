Torino Inter Chivu orgoglioso dei suoi giocatori! Scudetto e poi la Coppa Italia
In una giornata di celebrazioni, un allenatore ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni della sua squadra, che ha conquistato sia lo scudetto che la Coppa Italia. I giocatori sono stati elogiati per il loro impegno e dedizione durante tutta la stagione, contribuendo a raggiungere questi risultati. La vittoria in entrambe le competizioni ha portato entusiasmo tra i membri del club e i tifosi, segnando un momento di successo per il team.
Frattesi Inter, Matteo Moretto annuncia l’addio definitivo in estate. Tutti i dettagli Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Mercato Inter, Baccin si muove: quattro talenti del Modena nel mirino. I nomi Settore Giovanile Inter, tripla vittoria per le Under e con lo stesso risultato: ecco le avversarie agli ottavi. I primi incroci Inter Primavera Lecce 1-0: Carrara decisivo, tre punti pesantissimi per i nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com
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