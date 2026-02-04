Questa sera l’Inter ha schierato in campo due giovani promettenti, Cocchi e Kamate, contro il Torino in Coppa Italia. Entrambi sono stati fatti partire titolari da Chivu, che ha deciso di puntare sui ragazzi per questa partita. Cocchi e Kamate sono alla prima vera occasione di mostrare il loro talento tra i grandi. La partita ha messo in luce le loro caratteristiche, dimostrando che l’Inter sta puntando sui giovani per il futuro.

Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, chi sono Cocchi e Kamate, titolari contro il Torino in Coppa Italia. La storia e l’identikit dei giovani lanciati da Chivu

Approfondimenti su Inter Chivu

Questa mattina, due giovani dell'Inter sono saliti in campo contro il Torino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

TORINO-MODENA 1-0 | HIGHLIGHTS | TRENTADUESIMI | COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2025/26

Ultime notizie su Inter Chivu

Argomenti discussi: FCIN1908 / Inter, Chivu convoca Kamate e altri due U23. Jakirovic out perché…; Inter-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia; L'Inter sbanca Dortmund con Dimarco e Diouf: i nerazzurri ai playoff da decimi; Inter, ampio turnover in Coppa Italia contro il Torino? Chivu pensa anche a due U23.

Inter-Torino 0-0 | Cocchi e Kamaté: chi sono , Marotta sul Milan... | OneFootballChivu schiera dal 1' Matteo Cocchi: l'esterno sinistro italiano è un 2007, prodotto del settore giovanile dell'Inter, che ha già esordito in Coppa Italia negli ottavi di finale contro il Venezia ... onefootball.com

Chi sono Cocchi e Kamate, i giovani dell'Inter lanciati da Chivu contro il TorinoPrima partita dal 1' coi grandi per l'azzurrino 19enne, debutto assoluto per il francese. Entrambi sono titolari con l'Under 23 di Vecchi in Serie A ... msn.com

I nostri quarti di Coppa Italia iniziano ora x.com

Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook