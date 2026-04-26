Torino-Inter 2-2 | rimonta granata e scudetto rinviato

All'Olimpico Grande Torino, la partita tra Torino e Inter si conclude con un pareggio 2-2, dopo che i granata sono riusciti a rimontare un risultato sfavorevole. La gara ha visto entrambe le squadre segnare due gol ciascuna, impedendo così all'Inter di consolidare la propria posizione in classifica e rinviando la festa per lo scudetto numero ventuno. La sfida ha mantenuto vivo l’interesse per la corsa al titolo, con entrambe le formazioni impegnate in un finale di stagione ancora aperto.

AGI - All' Olimpico Grande Torino, l' Inter di Chivu rallenta la propria corsa verso la matematica conquista dello scudetto numero ventuno. Il definitivo 2-2 è il risultato dei venti minuti finali di fuoco del Torino e dell' inaspettato blackout dei nerazzurri, avanti fino al 70' di due reti. A rimontare i gol di Thuram e Bisseck ci hanno pensato Simeone e Vlasic (su rigore ). Entrambe le squadre hanno disputato un match dai due volti. Un Toro inizialmente spento si è trasformato nella seconda parte della ripresa, anche per merito dei cambi di D'Aversa; l' Inter, invece, ha perso di lucidità dopo aver avuto il totale controllo delle operazioni per un tempo e mezzo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Torino-Inter 2-2: rimonta granata e scudetto rinviato Notizie correlate Leggi anche: Coppa Italia, Inter-Torino 2-1. I granata sfiorano la rimonta: gol e highlights?? Torino-Inter, sfida da brividi all’Olimpico: i granata cercano l’impresa, i nerazzurri vedono lo ScudettoDomenica 26 aprile alle ore 18:00 lo stadio Olimpico Grande Torino sarà il teatro di una sfida dal peso specifico altissimo: Torino FC contro Inter,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Torino-Inter quote analisi sfida 34ª giornata Serie A; Torino-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino-Inter, le probabili: nerazzurri con l'attacco Thuram-Pio Esposito. Il Torino ferma l’Inter sul pareggio per 2-2 e rovina i piani per lo Scudetto: quanti punti mancanoMancava solo un punto all'Inter per poter festeggiare lo Scudetto, ma il gol di Vlasic su rigore a dieci minuti dalla fine rovina la festa nerazzurra. Il Torino pareggia incredibilmente dopo essere ... fanpage.it Troppo relax, il Torino rimonta l'Inter: finisce 2-2, è salvezza per i granataSotto di due gol, la squadra di D'Aversa ristabilisce la parità in 10 minuti approfittando di un eccessivo calo di tensione. Ma per lo Scudetto cambia poco ... fcinternews.it Torino-Inter 2-2, i nerazzurri si fanno rimontare due gol e rallentano nella corsa verso lo scudetto. Le pagelle del match l - facebook.com facebook TORINO-INTER 2-2 (79' Vlasic): GOL TORINO Vlasic trasforma il rigore: pareggio Torino x.com