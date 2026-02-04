Coppa Italia Inter-Torino 2-1 I granata sfiorano la rimonta | gol e highlights??

L’Inter batte il Torino 2-1 e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con i granata che hanno sfiorato la rimonta e hanno dimostrato di avere ancora margini di miglioramento. L’Inter passa il turno, ma il Torino ha mostrato carattere e buone idee, lasciando una buona impressione anche in una sconfitta.

Il Torino esce dalla Coppa Italia Frecciarossa 202526 a testa alta. Al Brianteo di Monza passa 2-1 l’Inter, che stacca il pass per le semifinali, ma i granata dimostrano di avere personalità, idee e soprattutto margini di crescita importanti. Una partita che racconta di un Toro entrato tardi in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Inter Torino Coppa Italia, Roma-Torino 2-3. Granata ai quarti: gol e highlights Il Torino si impone 3-2 sulla Roma nell'incontro di Coppa Italia, conquistando così l'accesso ai quarti di finale. Serie A, Torino-Milan 2-3. Ilusione granata, poi la rimonta: gol e highlights Nel match di Serie A tra Torino e Milan, i granata si sono fatti strada con una prestazione emozionante, portandosi in vantaggio e creando grandi aspettative. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Coppa Italia. L'Inter è in semifinale: Torino battuto 2-1 - Bonny e Diouf, l'Inter batte il Torino e va in semifinale; Biglietti Inter-Torino di Coppa Italia a Monza: tutte le info; Coppa Italia, oggi Inter-Torino - Diretta; Inter-Torino: biglietti e info per i tifosi. Inter-Torino di Coppa Italia, dove vederla in chiaro in TV e le formazioni ufficialiL’Inter sfida il Torino nel quarto di finale di Coppa Italia che si gioca all'U-Power Stadium di Monza (San Siro precluso per le Olimpiadi Milano Cortina ... fanpage.it Inter-Torino 2-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: Bonny e Diouf, poi Kulenovic. Gli HighlightsInter-Torino di Coppa Italia: 2-1, decisivi Bonny e Diouf. Ora in semifinale si attende la vincente di Napoli-Como ... fanpage.it VINCIAMO NOOOOI! La Coppa Italia Eccellenza Piemonte - Valle d'Aosta è dei Grigi!!! #ForzaGrigi facebook Inter-Torino 2-1, le pagelle dei quarti di finale di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com

