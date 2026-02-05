Inter Torino 2-1 | Chivu con la squadra B approda in semifinale

L’Inter batte il Torino 2-1 e si guadagna l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. La partita si è giocata con un primo tempo difficile per i nerazzurri, ma nel secondo tempo sono cresciuti e sono riusciti a trovare il gol decisivo. Chivu, in panchina con la squadra B, ha visto la sua squadra conquistare la qualificazione.

Inter Torino 2-1. L'Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo 2-1 il Torino di Marco Baroni al termine di una gara dai due volti. I nerazzurri indirizzano il match grazie al contributo dei loro francesi: Ange-Yoan Bonny sblocca la partita, poi Andy Diouf raddoppia sfruttando l'assist di Marcus Thuram. Nella ripresa il Torino reagisce, accorcia con Sandro Kulenovic e prova a rientrare in corsa, creando qualche brivido a Josep Martinez. I granata trovano anche il possibile 2-2 con Matteo Prati, annullato però per fuorigioco. Nel finale l'Inter gestisce con ordine e porta a casa la qualificazione: ora attende la vincente di Napoli-Como per conoscere l'avversaria in semifinale.

