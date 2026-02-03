Inter Torino rivoluzione Chivu | 7-8 cambi contro i granata loro due tornano dal primo minuto

Domani sera a Monza l’Inter affronta il Torino nei quarti di Coppa Italia. Chivu prepara diversi cambi in formazione, con ben 7-8 novità rispetto alla squadra titolare. Due giocatori, però, torneranno dal primo minuto, pronti a scendere in campo fin dall’inizio. La partita si annuncia interessante e piena di sorprese, mentre l’Inter cerca di mettere in cassaforte il passaggio del turno.

Inter News 24 Inter Torino, per il quarto di Coppa Italia in programma domani sera a Monza Chivu medita diversi cambi di formazione. In vista dell’imminente quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino, in programma domani allo U-Power Stadium, arrivano le ultime indiscrezioni da Sky Sport sulle rotazioni di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro, forte dei 55 punti in campionato, sembra intenzionato a sfruttare la profondità della rosa per preservare i titolarissimi in vista della volata scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Torino, Chivu vara il turnover. Ultime. La gestione delle energie sarà la chiave del match: Chivu è pronto a cambiare quasi l’intera intelaiatura della squadra rispetto alla vittoria di Cremona, dando spazio a chi finora ha avuto meno minutaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ecco le probabili formazioni di Atalanta e Inter, con particolare attenzione al ritorno dal primo minuto di Chivu.

