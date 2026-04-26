Dieci anni fa, una banda riuscì a sottrarre venti milioni di euro da una filiale di Intesa Sanpaolo a Torino. L’indagine si concluse con il ritrovamento di un citofono che portò all’arresto di 17 persone tra le province di Lodi e Napoli. La vicenda rimane al centro di un procedimento giudiziario ancora aperto.

? Cosa sapere Dieci anni fa una banda rubò venti milioni alla filiale Intesa Sanpaolo di Torino.. Il ritrovamento di un citofono portò alla cattura di 17 persone tra Lodi e Napoli.. Dieci anni fa, durante il ponte del 25 aprile, una banda criminale riuscì a colpire la filiale Intesa Sanpaolo di corso Peschiera a Torino, sottraendo almeno venti milioni di euro e numerosi beni personali custoditi nelle cassette di sicurezza. L’operazione, avvenuta in un arco temporale di due giorni, mise sotto shock i sistemi di protezione dell’istituto di credito, che era stato recentemente ristrutturato per rappresentare un modello di massima sicurezza. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il mistero dei 20 milioni: come un citofono svelò la banda

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