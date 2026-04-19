Si attacca al citofono dei genitori per chiedere denaro arrestato in precollina a Torino Borgo Po

Lo scorso martedì 31 marzo 2026, nella zona precollinare di Torino Borgo Po, gli agenti del commissariato hanno arrestato un uomo che si era avvicinato al citofono dei genitori chiedendo denaro. L’uomo è stato fermato per aver violato il divieto di avvicinamento e per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale durante le operazioni di controllo. L’episodio si è verificato a poca distanza dalla sede del commissariato, in una zona abitata della città.

Lo scorso martedì 31 marzo 2026 gli agenti del commissariato Borgo Po della polizia di Stato hanno arrestato, nella zona precollinare della città, poco distante dalla loro sede, un uomo per violazione del divieto di avvicinamento e resistenza a pubblico ufficiale. Quest'ultimo si era presentato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Afferra e spinge a terra una ragazza per baciarla e palpeggiarla: 33enne arrestato per violenza sessuale a Torino Borgo PoL'ha avvicinata, poi afferrata per le spalle e spinta a terra con l'intento di molestarla. Ruba gioielli e denaro da una casa spacciandosi al citofono per il figlio: 20enne denunciato per furtoI carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 20enne di origini straniere, ritenuto... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Torino, quartiere Borgo Po, rinforzati nel periodo pasquale i controlli della Polizia di Stato, un arrestato e un denunciato; Controlli di Pasqua a Borgo Po: un arresto e una denuncia; Pasqua di controlli a Borgo Po: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento; Un arresto e una denuncia nel quartiere Borgo Po: la polizia intensifica i controlli nella pre collina torinese. Torino, Festa della Fioritura al Borgo Rubens celebra la rinascitaIl Borgo Rubens sulla precollina di Torino apre le porte alla primavera con la Festa della Fioritura, in programma domenica 29 marzo. Un'intera giornata dedicata alla natura, alla cultura e alla ... ansa.it #torino: rinforzati nel periodo pasquale i controlli della Polizia di Stato nel quartiere Borgo Po; un arrestato e un denunciato. #essercisempre #poliziadistato Articolo al primo commento facebook