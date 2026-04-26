Torino ferita alla memoria | imbrattato il monumento ai partigiani

A pochi giorni dal 25 aprile, il monumento dedicato ai partigiani in Largo Montebello a Torino è stato imbrattato con vernice. L'atto è stato scoperto questa mattina e ha suscitato sdegno tra la cittadinanza. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori dell'atto vandalico. Nessuna rivendicazione è stata ancora comunicata.

? Cosa sapere Imbrattato il monumento ai partigiani in Largo Montebello a Torino in vista del 25 Aprile.. L'assessora Chiara Foglietta denuncia il vandalismo reiterato contro il memoriale del quartiere Vanchiglia.. Largo Montebello a Torino si è svegliato con il volto deturpato da un atto di vandalismo contro il monumento ai caduti partigiani, avvenuto a ridosso delle celebrazioni per il 25 Aprile nel quartiere Vanchiglia. L'episodio, scoperto questa mattina, colpisce un luogo simbolo della memoria cittadina proprio mentre la comunità si prepara a rinnovare il tributo a chi ha combattuto per la libertà e la democrazia. Solo pochi giorni fa, infatti, una corona d'alloro era stata deposta proprio ai piedi di quel cippo per onorare il sacrificio dei combattenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, ferita alla memoria: imbrattato il monumento ai partigiani Notizie correlate Imbrattato il monumento ai carabinieri uccisi dalla Uno Bianca. “Insulto inaccettabile”Bologna, 16 marzo 2026 – E’ stato imbrattato il monumento in bronzo dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro per mano della banda della Uno... La Russa, l’invito alla pacificazione: “Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò”“Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? “Lo rifarei“. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Udinese, una maglia celebrativa per il 50^ del terremoto Un momento indelebile nella memoria di ogni friulano. Una ferita; ? Bill Morrison al Torino Jazz Festival 2026; Nole, il murale dei Tre Partigiani torna a splendere: la memoria affidata ai ragazzi; A Torino è iniziata la prima edizione del Festival della Pace, della Libertà e della Resistenza: appuntamenti fino al 31 maggio. Sfregio alla memoria del 25 Aprile: incendiata la targa partigiana a VanchigliaColpita a Vanchiglia la memoria della Resistenza: bruciata la corona d’alloro, indignazione politica e del quartiere ... giornalelavoce.it Torino, auto si ribalta nella notte: coinvolto anche un bus Gtt, feriti e traffico in tiltAttimi di paura nella serata di ieri, 24 aprile, a Torino, dove un incidente stradale ha coinvolto un’auto e un bus del trasporto pubblico Gtt, provocando il ribaltamento di una vettura in mezzo alla ... giornalelavoce.it «Ora e sempre resistenza»: il coro dei collettivi studenteschi invade piazza Arbarello, a Torino - facebook.com facebook Dall'archivio: Torino x.com