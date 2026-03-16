Imbrattato il monumento ai carabinieri uccisi dalla Uno Bianca Insulto inaccettabile

Il monumento in bronzo dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro nel 1991 dalla banda della Uno Bianca è stato imbrattato. L’atto è avvenuto a Bologna il 16 marzo 2026, suscitando reazioni di sdegno da parte delle autorità e dei cittadini. L’intervento mira a ricordare l’evento e a denunciare l’atto vandalico.

Bologna, 16 marzo 2026 – E’ stato imbrattato il monumento in bronzo dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro per mano della banda della Uno Bianca il 4 gennaio 1991. Sull'opera intitolata 'Verso il Destino’, dedicata alla memoria di Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, ignoti hanno tracciato, con vernice azzurra, il codice numerico '1312' che richiama alla scritta 'Acab'. Il monumento si trova in piazza Lipparini, a pochi passi dal cippo commemorativo dove, ogni anno il 4 gennaio, viene organizzato un momento di raccoglimento in nome dei militari uccisi. Spunta la scritta ‘Viva le Br’ nell’anniversario di via Fani. Sdegno bipartisan: “Atto gravissimo” Lepore: “Segnali preoccupanti che non vanno sottovalutati”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imbrattato il monumento ai carabinieri uccisi dalla Uno Bianca. “Insulto inaccettabile” Articoli correlati "Monumento a Verdi, dopo due mesi è ancora imbrattato”“Sono passati più di due mesi dall’imbrattamento del monumento dedicato a Giuseppe Verdi in piazzale della Pace, ma ad oggi, 24 gennaio, quelle... I misteri della Uno Bianca e l’agguato ai due carabinieri. Il fratello: “Mandati a morire”Bologna, 30 dicembre 2025 – “Perché il cambio di turno quella sera? E perché proprio Umberto e mio fratello Dino? Chi fece quella telefonata? Perché... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uno Bianca Imbrattato il monumento ai carabinieri uccisi dalla Uno Bianca. Insulto inaccettabileSull'opera al Pilastro, dedicata alla memoria di Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, ignoti hanno tracciato, con vernice azzurra, il codice numerico '1312' che richiama alla scritta 'Aca ... ilrestodelcarlino.it Imbrattato monumento per i carabinieri uccisi dalla banda della Uno BiancaE' stato imbrattato il monumento in bronzo dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro per mano della banda della Uno Bianca il 4 gennaio 1991. Sull'opera intitolata 'Verso il Destino', dedicata al ... rainews.it