La Russa l’invito alla pacificazione | Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò

Durante un’intervista, un politico ha dichiarato che, per il 25 aprile, rifarebbe l’omaggio sia ai partigiani che ai caduti di Salò. La sua posizione ha suscitato reazioni contrastanti, considerando le diverse interpretazioni storiche di quel giorno. La sua affermazione ha riacceso il dibattito pubblico sulla commemorazione e sul significato della Liberazione, con opinioni che si confrontano tra chi sostiene una visione più inclusiva e chi invece privilegia la memoria delle vittime della resistenza.

“Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? “Lo rifarei “. Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna a parlare del 25 aprile, invocando una ‘livella’ tra i morti dei fronti opposti in nome della “pacificazione” nazionale. 30 anni dopo il bellissimo discorso dell’allora presidente della Camera, Luciano Violante, comunista, che invitava a una pacificazione senza per questo venire meno alle ragioni della libertà conquistata. “Il mio omaggio ai partigiani da sempre “. “Quando ero ministro della Difesa – sottolinea La Russa a margine del Salone del mobile di Milano – nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai partigiani e portavo rispetto.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russa, l’invito alla pacificazione: “Per il 25 aprile rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti di Salò” Notizie correlate 25 aprile, La Russa: “Rifarei l’omaggio ai partigiani e ai caduti della Repubblica di Salò”(Adnkronos) – Celebrare nel giorno della Liberazione dal nazifascismo sia i partigiani che i fascisti della Repubblica di Salò? "Lo rifarei". 25 aprile, La Russa: "Rifarei omaggio a partigiani e caduti Repubblica Salò"(LaPresse) “Quando ero ministro della Difesa, nessuno mi obbligava, ma andavo a rendere omaggio al monumento che c’è al cimitero di Milano ai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In vista delle Comunali: Questo tema è divisivo. I candidati s’espongano; Russia. Cambio Mosca della trategia marittima: scorte armate per proteggere le petroliere; APAS: Non ignoriamo i segnali; Il 59° Rallye Elba-Trofeo Cantiere navale Esaom si è avviato con la sicurezza stradale. Sanremo, La Russa: Invito la Rai a chiedere a Pucci di tornare sui suoi passi(LaPresse) Andrea Pucci io lo conosco da trent'anni. Chi può dire che Pucci faccia comicità politica? Pucci fa comicità sulla quotidianità di noi italiani. Fa morire dal ridere senza offendere mai ... ilmattino.it La famiglia del bosco sarà ricevuta al Senato il 25 marzo, La Russa: È dopo il referendum, basta polemiche inutiliIl vento delle polemiche sul referendum finisce per travolgere anche la casa nel bosco. L’invito da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla famiglia neorurale di Palmoli ha innescato ... blitzquotidiano.it Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la vicenda dell'atleta russa che durante la premiazione in Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica ha girato le spalle alla bandiera ucraina e italiana, mentre riecheggiava l'inno. La notizia ha creato discussioni e polemi facebook La Russa: "Il 25 aprile rifarei l'omaggio a partigiani e caduti della Repubblica di Salò". Il presidente del Senato: "E' un momento di pacificazione". #ANSA x.com