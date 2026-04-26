Giulia De Lellis e Tony Effe hanno partecipato al battesimo della loro figlia Priscilla. Durante l'evento, l'attenzione si è concentrata sull'outfit della influencer, criticato sui social per la sua scelta di abbigliamento. La discussione riguarda la mancanza di sobrietà del look indossato da De Lellis, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti online.

?? Cosa sapere Giulia De Lellis e Tony Effe celebrano il battesimo della figlia Priscilla. L'abbigliamento della De Lellis scatena polemiche sui social per la mancanza di sobrietà. Il battesimo della piccola Priscilla, celebrato da Giulia De Lellis e Tony Effe, ha scatenato una violenta ondata di critiche sui social media a causa dell'abbigliamento scelto dalla madre durante la cerimonia religiosa. La coppia, che vive la genitorialità con una riservatezza insolita per il loro profilo pubblic .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battesimo di Priscilla: polemica sul look di Giulia De Lellis

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