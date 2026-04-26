Tony Effe e Giulia De Lellis battesimo a Roma con benedizione del Papa | il vestito di lei accende i social

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno partecipato a un battesimo a Roma, durante il quale è stata concessa una benedizione dal Papa. La cerimonia ha coinvolto la loro bambina, nata il 7 ottobre scorso, chiamata Priscilla. La donna ha indossato un vestito che ha attirato molta attenzione sui social media. La coppia ha condiviso alcuni dettagli dell’evento tramite i propri canali online.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato uno dei momenti più importanti della loro vita di genitori: il battesimo della piccola Priscilla, nata dal loro amore lo scorso 7 ottobre. Il trapper romano ha condiviso su Instagram una serie di scatti della giornata speciale davanti ai suoi oltre 3 milioni di follower, regalando ai fan uno sguardo intimo su una cerimonia che unisce spiritualità, famiglia e tradizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA (@tonyeffebaby777) Nonostante vivano a Milano, la coppia ha scelto di celebrare questo passo importante nella loro città natale, Roma. La location scelta non è.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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