Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis | Lei vorrebbe sposarsi io no e spiega perché

Nell’intervista a Le Iene, Tony Effe ha dichiarato che Giulia De Lellis desidera sposarsi, mentre lui non ha questa intenzione. Ha spiegato le sue motivazioni senza entrare troppo nel dettaglio, sottolineando semplicemente le divergenze tra loro riguardo al matrimonio. La conversazione si è concentrata sulla loro relazione e sui desideri contrastanti in merito alle nozze.

A cuore aperto Tony Effe si è raccontato ai microfoni de Le Iene nello speciale dedicato al Festival di Sanremo. Qui ha parlato della sua nuova vita da padre accanto a Giulia De Lellis. E sul matrimonio con l’influencer ha confidato: “Lei vorrebbe sposarsi, io no” e spiegando le ragioni. Durante lo speciale de Le Iene dedicato al Festival di Sanremo, c’è stato spazio anche per Tony Effe, protagonista della passata edizione della kermesse canora. Il cantante ai microfoni di Nicolò De Devitiis ha parlato del rapporto con sua figlia e la relazione con Giulia De Lellis, svelando perché è contrario al matrimonio. L’inviato ha chiesto all’artista se le nozze sono o meno nei suoi progetti: “Lei vorrebbe tanto sposarsi, io non vorrei perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste, mi mette l’ansia”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Tony Effe si racconta a Nicolò De Divitiis durante lo speciale che il programma "Le Iene" ha realizzato in occasione del Festival di Sanremo.

