La Corte dei Conti sta conducendo un’indagine su un assessore di Tolentino, coinvolto in un'inchiesta relativa a circa 118mila euro di consulenze. L’attenzione si concentra sulle modalità di affidamento e sulla gestione di queste spese da parte dell’amministrazione locale. Al momento non sono state rese note ulteriori dettagli sui procedimenti in corso o sui possibili sviluppi dell’indagine.

? Cosa sapere La Corte dei Conti indaga l'assessore Ferri per 118mila euro di consulenze a Tolentino.. Il controllo riguarda presunte irregolarità nelle autorizzazioni ricevute tra il 2013 e il 2022.. L’assessore al patrimonio immobiliare di Tolentino, l’ingegnere Ferri, è al centro di un procedimento della Corte dei conti che riguarda la gestione di somme per consulenze professionali accumulate tra il 2013 e il 2022. La questione sollevata dall’organismo contabile mette sotto la lente una cifra pari a 118mila euro, relativa a incarichi svolti in passato che, secondo l’ipotesi accusatoria, non avrebbero ricevuto le dovute autorizzazioni. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tolentino: Corte dei Conti indaga Ferri su 118mila euro di consulenze

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