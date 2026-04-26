La stagione dei Teatri di Siena si conclude con uno spettacolo di comicità. La protagonista sarà Francesca Reggiani, che chiuderà il cartellone con tre repliche. Questa volta, le rappresentazioni non si terranno nel fine settimana come di consueto, ma in una collocazione diversa nel calendario. La compagnia teatrale ha annunciato questa variazione, confermando la presenza dell’attrice per la chiusura della stagione.

Sarà la comicità graffiante di Francesca Reggiani a chiudere la stagione dei Teatri di Siena. Tre repliche come al solito, ma stavolta una collocazione diversa dal fine settimana. Da martedì 28 a giovedì 30, il sipario del Teatro dei Rinnovati si alzerà su " Titoli di testa ", ultimo appuntamento del cartellone "Sipario Rosso" che conclude la programmazione 20252026 curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Lo spettacolo, in scena alle 21, si muove nel territorio della stand-up comedy, ma allarga lo sguardo fino a toccare temi più ampi, mescolando dimensione privata e pubblica. Reggiani costruisce una satira che accosta crisi di coppia e crisi istituzionali, intrecciando relazioni sentimentali e dinamiche di potere, in un continuo slittamento tra personale e collettivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Titoli di testa’. Reggiani chiude il cartellone

Notizie correlate

Nuova rassegna Circolo del Cinema Zavattini: scopriamo i titoli in cartelloneC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) perché si...

"AmletOne" domani sera alle 21 chiude il cartellone Extra SiparioAl Teatro dei Rozzi chiude il cartellone Extra Sipario, una delle proposte che ha accompagnato la stagione teatrale senese con una programmazione più...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Titoli di testa, Francesca Reggiani con il suo stand-up chiude con il sorriso la stagione 2025/2026; ’Titoli di testa’. Reggiani chiude il cartellone; FRANCESCA REGGIANI CHIUDE SIPARIO ROSSO AI RINNOVATI CON TITOLI DI TESTA.

’Titoli di testa’. Reggiani chiude il cartelloneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

FRANCESCA REGGIANI CHIUDE SIPARIO ROSSO AI RINNOVATI CON TITOLI DI TESTASarà Francesca Reggiani a chiudere la stagione 2025/2026 del cartellone Sipario Rosso ai Teatri di Siena. Dal 28 al 30 aprile, il Teatro dei Rinnovati ospiterà Titoli di testa, spettacolo di stand ... oksiena.it

++ OMICIDIO TABACCAIA Processo ai titoli di coda Polemiche e intemperanze durante l'arringa difensiva Per il 22 maggio è attesa la sentenza di primo grado - facebook.com facebook