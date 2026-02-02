Nuova rassegna Circolo del Cinema Zavattini | scopriamo i titoli in cartellone

Questa sera parte la nuova rassegna del Circolo del Cinema Cesare Zavattini al Cineteatro Odeon di Reggio Calabria. La programmazione prevede dieci film, uno ogni martedì, fino al 7 aprile 2026. La prima proiezione è prevista per il 3 febbraio.

Perché in questo mondo imperfetto che vorremmo perfetto non ci resta che sperare e quindi tenendo i piedi per terra, ma anche lo sguardo rivolto alle cose della vita, ancora una volta il cinema ci viene in soccorso.

