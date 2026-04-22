AmletOne domani sera alle 21 chiude il cartellone Extra Sipario

Domani sera alle 21, al Teatro dei Rozzi, si terrà l'ultima rappresentazione del cartellone Extra Sipario, che ha accompagnato la stagione teatrale senese. Si tratta di una rassegna caratterizzata da proposte di ricerca e sperimentazione, che si concluderà con questa serata. La programmazione ha offerto un percorso alternativo rispetto alle produzioni tradizionali, coinvolgendo pubblico e artisti in un’esperienza diversa.

Al Teatro dei Rozzi chiude il cartellone Extra Sipario, una delle proposte che ha accompagnato la stagione teatrale senese con una programmazione più di ricerca e sperimentale. Domani (giovedì 23 aprile) alle 21, va in scena lo spettacolo " AmletOne ", produzione della compagnia Topi Dalmata, esito di un percorso di studio e ricerca teatrale durato quattro anni intorno all’opera di William Shakespeare. "’AmletOne’ prende forma da un lavoro stratificato fatto di frammenti, contrasti e sperimentazioni – affermano dai Teatri di Siena, la cui direzione artistica è affidata a Vincenzo Bocciarelli – che rielabora il celebre ‘Amleto’ in una creazione scenica contemporanea, viva e necessaria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "AmletOne" domani sera alle 21 chiude il cartellone Extra Sipario Notizie correlate Wu Ming 2 domani sera alle 21 al teatro comunale di GambettolaIl Teatro comunale di Gambettola ospita, domani sera alle 21, il secondo appuntamento della rassegna letteraria ‘Il Bosco tra le righe - incontri con... PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026: L’EREDITÀ DI SERA, CHIUDE STRISCIA… PER SEMPRE?Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 15 al 21 febbraio 2026.