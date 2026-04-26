Tiro con l’arco | Italia buone notizie da Antalya Bene Andreoli-Di Francesco-Rebagliati super Gubbini nel compound

All’European Grand Prix di Antalya, l’Italia ottiene risultati positivi nelle discipline di tiro con l’arco. La squadra azzurra si distingue nelle gare a squadre, con buone prestazioni di atleti nelle categorie di arco ricurvo e arco compound. Tra i partecipanti, si segnalano le prove di Andreoli, Di Francesco e Rebagliati, mentre Gubbini si distingue nel compound. L’evento si svolge sulla costa turca e vede la partecipazione di diverse nazioni europee.

L’European Grand Prix di Antalya promuove l’Italia. Nell’evento continentale di tiro con l’arco, sulle linee turche, la formazione azzurra mette a referto diversi buoni risultati fra arco ricurvo e arco compound, soprattutto nelle competizioni a squadre. Risultati ancor più convincenti nel compound che, va ricordato, nel 2028 sarà inserito nel programma olimpico con la gara Mixed Team. Primo posto per la squadra maschile, formata da Michea Godano, Lorenzo Gubbini e Marco Morello, capaci di piegare 234-232 la Turchia padrona di casa (Akcaoglu, Haney, Kirca), secondo per il terzetto femminile costituito da Giulia Di Nardo, Irene Franchini ed Elisa Roner, superate dalla Turchia (Bostan, Burun, Cakmak) con lo score di 236-227.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Italia, buone notizie da Antalya. Bene Andreoli-Di Francesco-Rebagliati, super Gubbini nel compound Notizie correlate Tiro con l’arco, Di Francesco e Gregori in trionfo agli Assoluti indoor. Roner e Morello primeggiano nel compoundDopo un’edizione trionfale per i colori azzurri dei Campionati d’Europa al coperto, si sono disputati in questi giorni alla Nuova Fiera di Roma i... Tiro con l’arco, l’Italia salta la prima tappa di Coppa del Mondo. I convocati azzurri per AntalyaLa Nazionale italiana assoluta di tiro con l’arco comincerà ufficialmente la sua stagione all’aperto in occasione della tappa inaugurale... Altri aggiornamenti Si parla di: Ginnastica artistica, la Brixia spezza il digiuno in Serie A! Torna Andreoli, bene Asia D’Amato ed Esposito. Tiro con l’arco: Italia, buone notizie da Antalya. Bene Andreoli-Di Francesco-Rebagliati, super Gubbini nel compoundL'European Grand Prix di Antalya promuove l'Italia. Nell'evento continentale di tiro con l'arco, sulle linee turche, la formazione azzurra mette a referto ... oasport.it Tiro con l’arco, Brady Ellison ed i cinesi protagonisti principali dell’ultima giornata a PueblaSi è conclusa anche la sesta e ultima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l'arco 2026 in programma a Puebla, in Messico. oasport.it