Tiro a segno a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo junior

A Il Cairo si stanno svolgendo le finali della quarta giornata della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno. Sono in programma le gare di carabina mista da 10 metri e di pistola automatica maschile da 25 metri, con atleti provenienti da diverse nazioni che si sfidano per ottenere il podio. Le competizioni sono in corso e i risultati sono attesi nelle prossime ore.

Nella quarta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, vanno in scena altre due finali, quelle della carabina mista da 10 metri e della pistola automatica maschile da 25 metri. Nessun azzurrino era in gara in queste specialità. Nella carabina da 10 metri mista vince India 1 di Shambhavi Shravan Kshirsagar e Divyanshu Dewangan, primi a quota 499.9, nuovo record del mondo di categoria, davanti a Cina Taipei di Tsai Chieh-Ying e Chen You-An, secondi con 498.3, mentre esce ad una serie dalla conclusione Francia 2 di Tifenn Pomes e Gaspard Lesieur, terza con 434.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo junior Notizie correlate Tiro a segno, disputate altre tre finali a Il Cairo per la tappa di Coppa del Mondo juniorVanno in archivio altre tre gare nella tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto:... Tiro a segno, Rutigliani quinto nella pistola 10 metri alla Coppa del Mondo Junior, Brackman trionfa nella carabinaTermina con il successo netto di Anceline Brackman la prima giornata in quel del Cairo, città egiziana teatro questa settimana della tappa valida per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Coppa del Mondo Tiro a Segno 2026: i convocati dell’Italia per Granada. Sollazzo e Maldini guidano gli Azzurri.; Tiro a segno: l’India protagonista nel day-3 alla Coppa del Mondo Junior; Gli Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior; Val di Fiemme, oltre 80 atleti celebrati nel segno dei valori dello sport. Tiro a segno, a Il Cairo disputate le finali di carabina mista e pistola automatica maschile di Coppa del Mondo juniorNella quarta giornata di finali della tappa della Coppa del Mondo junior 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, vanno in ... oasport.it Tiro a segno: l’India protagonista nel day-3 alla Coppa del Mondo Junior?Va in archivio la quarta giornata di competizioni al Cairo, città dell’Egitto teatro questa settimana della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno ... oasport.it Coppa del Mondo, l'Italia apre con tre podi in Malesia: storica vittoria nella team sprint a squadre. Approfondisci qui https://shorturl.at/1EnsU Federciclismo - facebook.com facebook Nonostante il contesto diplomatico e militare teso tra Washington e Teheran, l'Iran non dovrebbe essere privato della partecipazione alla Coppa del mondo. Ma anche in caso di forfait, il suo posto andrebbe a un paese della zona Asia e non all'Italia @lequipe x.com