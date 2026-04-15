Una nuova tendenza su TikTok vede alcune persone mangiare vasi di terracotta, accompagnando il gesto con commenti come

Se pensavate che i social avessero già esaurito il campionario delle bizzarrie culinarie, l’ultima tendenza di TikTok vi smentirà. Questa volta, infatti, lo spuntino non si trova in dispensa, ma più verosimilmente in una bottega di ceramiche. Basta prendere un minuscolo vasetto di terracotta, irrorarlo con succo di lime, aggiungere una spolverata del mix di spezie messicano Tajín e mangiarlo. Proprio così. Con buona pace dei rischi concreti per la salute. Da spuntino notturno a caso virale. A sdoganare la pratica è stata Janeth Herrera, una content creator che ha iniziato a condividere questa sua singolare abitudine alimentare per assecondare le voglie della gravidanza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mangiare vasi di terracotta, la nuova pericolosa moda lanciata su TikTok da Janeth Herrera: “Sono buonissimi”. Ma gli esperti mettono in guardia sui rischi per la salute

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