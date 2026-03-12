Tiene 12 kg di droga fucili e mitragliatori nel sottotetto a Torino | 49enne arrestato dalla polizia video

Un uomo di 49 anni di Torino è stato arrestato dalla polizia mentre si trovava nel suo sottoscala in zona Regio Parco. Durante la perquisizione sono stati trovati 12 kg di droga nascosti nel sottotetto, insieme a diversi fucili e mitragliatori. L’arresto segue un’operazione di polizia che ha portato al sequestro di sostanze illegali e armi da fuoco.

Un 49enne di Torino, nel sottoscala di casa sua in zona Regio Parco, teneva droga in quantità e un arsenale di armi. Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia lo hanno scoperto e arrestato. Adesso rischia una condanna per questi suoi comportamenti illegali.