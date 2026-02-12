Badante evade oltre 240mila euro in due anni | dall’anziana datrice di lavoro donazioni e polizza vita mai dichiarati
La polizia di Piacenza ha scoperto che una donna si è allontanata senza essere pagata le tasse per due anni. Secondo le indagini, ha nascosto circa 240mila euro tra donazioni e una polizza vita mai dichiarata. La donna lavorava come badante per un’anziana e ora rischia di dover rispondere di frode fiscale.
Piacenza, 12 febbraio 2026 – Ha evaso circa 240mila euro tra redditi non dichiarati e donazioni non assoggettate ad imposte. Protagonista è una collaboratrice domestica che negli ultimi due anni aveva prestato assistenza a un’anziana. Indagini attraverso l’incrocio di banche dati. A scoprire l’ammanco sono stati gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza: l’attività investigativa, condotta dai finanzieri della Tenenza di Fiorenzuola d’Arda nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto all’utilizzo illecito del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, si è sviluppata attraverso l’incrocio delle banche dati mirate indagini finanziarie e l’acquisizione di elementi informativi presso familiari e conoscenti dell’anziana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
