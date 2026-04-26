Ti proibisco di parlare con lei condannato per stalking sul coinquilino della ex fidanzata

Un uomo è stato condannato per stalking dopo aver perseguitato il coinquilino dell'ex fidanzata, dimostrando comportamenti gelosi e minacciosi. La condanna è stata pronunciata anche in assenza della persona offesa, che non si è presentata in tribunale. La vicenda ha attirato l'attenzione su comportamenti persecutori e sulla loro rilevanza legale, evidenziando come il processo possa proseguire anche senza la testimonianza diretta della vittima.