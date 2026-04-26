Ti proibisco di parlare con lei condannato per stalking sul coinquilino della ex fidanzata
Un uomo è stato condannato per stalking dopo aver perseguitato il coinquilino dell'ex fidanzata, dimostrando comportamenti gelosi e minacciosi. La condanna è stata pronunciata anche in assenza della persona offesa, che non si è presentata in tribunale. La vicenda ha attirato l'attenzione su comportamenti persecutori e sulla loro rilevanza legale, evidenziando come il processo possa proseguire anche senza la testimonianza diretta della vittima.
Geloso e minaccioso, perseguita il coinquilino della ex fidanzata: condannato anche se la persona offesa non si presenta in tribunale. Per i giudici il silenzio della vittima “è umanamente comprensibile e le prove parlano chiaro”.La persona offesa non si è presentata in tribunale, non volendo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Sperona l'auto della ex sul ponte poi la minaccia: “Se non torni con me ti distruggo”. Condannato per stalking
Stalking e maltrattamenti all’ex: "Ti mando gente della malavita". Condannato a 3 anni e 2 mesiStalking e maltrattamenti in famiglia le gravi accuse della procura al 44enne che aveva reso un’odissea il legame con la compagna che vive in...