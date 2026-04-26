The Testaments | chi è Daisy?

In The Testaments, il racconto di Gilead cambia prospettiva. Se da una parte seguiamo chi è cresciuto dentro il sistema, dall’altra troviamo chi quel sistema lo ha sempre visto da lontano, e qui entra in gioco Daisy. Daisy cresce nel mondo esterno, lontano da Gilead, ha una vita normale, un’identità costruita fuori dal regime. Per lei, Gilead è qualcosa di distante, quasi astratto, ma questa normalità è fragile, e soprattutto non è tutta la verità. Le sue origini. Daisy non è solo un’osservatrice esterna, è nata a Gilead ed è stata messa in salvo da Mayday, l’organizzazione di resistenza. Viene affidata e cresciuta da una coppia che collabora attivamente con il mayday, vive con loro per molti anni senza conoscere davvero la verità e la sua storia.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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The Testaments: Who's Who in The Handmaid's Tale Follow-Up

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