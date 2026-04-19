‘A spasso con Daisy’ | al Mentore c’è Vukotic
Martedì 21 aprile alle 21, il Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà lo spettacolo ‘A spasso con Daisy’ di Alfred Uhry. La rappresentazione si svolgerà nel teatro della città e vede tra gli interpreti anche un attore noto nel panorama teatrale. L’evento è previsto per la serata e coinvolgerà il pubblico presente con una produzione teatrale che ripercorre una storia nota.
Martedì 21 aprile alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, va in scena lo spettacolo ‘ A spasso con Daisy ’ di Alfred Uhry. La regia è a cura da Guglielmo Ferro con, musiche Massimiliano Pace, costumi Graziella Pera e scene di Fabiana Di Marco. Protagonisti della piéce sono Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi che danno vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente, capace di raccontare con umorismo un tema particolarmente complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Daisy, maestra ormai in pensione, è una ricca signora ebrea che vuole apparire povera. È vitale ed indipendente nonché assolutamente maldisposta verso la decisione del figlio di assumerle un autista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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