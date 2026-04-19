Martedì 21 aprile alle 21, il Teatro Mentore di Santa Sofia ospiterà lo spettacolo ‘A spasso con Daisy’ di Alfred Uhry. La rappresentazione si svolgerà nel teatro della città e vede tra gli interpreti anche un attore noto nel panorama teatrale. L’evento è previsto per la serata e coinvolgerà il pubblico presente con una produzione teatrale che ripercorre una storia nota.

Martedì 21 aprile alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, va in scena lo spettacolo ‘ A spasso con Daisy ’ di Alfred Uhry. La regia è a cura da Guglielmo Ferro con, musiche Massimiliano Pace, costumi Graziella Pera e scene di Fabiana Di Marco. Protagonisti della piéce sono Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi che danno vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente, capace di raccontare con umorismo un tema particolarmente complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Daisy, maestra ormai in pensione, è una ricca signora ebrea che vuole apparire povera. È vitale ed indipendente nonché assolutamente maldisposta verso la decisione del figlio di assumerle un autista.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘A spasso con Daisy’: al Mentore c’è Vukotic

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