Nell’universo di The testaments, il ritorno a Gilead non passa solo attraverso nuovi eventi, ma soprattutto attraverso nuovi personaggi. E tra questi c’è quello più destabilizzante di Agnes Jemima, perché Agnes non è una ribelle, non è una fuggitiva è una vittima cresciuta all’interno del sistema, ma la cosa inquietante è che non sa di esserlo. Figlia di Gilead. Agnes è nata nel mondo reale, ma non lo ricorda. È cresciuta a Gilead come figlia di una comandante, lontana dalla sua vera madre biologica, June Osborne. Le regole, i ruoli, le gerarchie, tutto ciò che per lo spettatore appare come una costruzione violenta, per Agnes è semplicemente l’ordine naturale delle cose.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Testaments: Chi è Agnes Jemima?

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