Stasera in tv va in onda su IRIS il film di Christopher Nolan, un thriller che ha segnato un punto di svolta nel genere grazie a un celebre colpo di scena. La pellicola vede protagonisti Hugh Jackman e Christian Bale, e viene trasmessa nella seconda serata del 26 aprile. La storia si concentra su due maghi rivali e le loro intricanti illusioni, tenendo alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

Oggi 26 aprile la seconda serata di IRIS è all'insegna dell'illusionismo con l'acclamata pellicola interpretata da Hugh Jackman e Christian Bale. La domenica di IRIS (Canale 22) vede il ritorno in second serata di uno dei film più amati di Christopher Nolan. Si tratta di The Prestige, storia di magie, ingaggi, amori e illusioni che riunisce un supercast composto da Christian Bale, Hugh Jackman e Scarlett Johansson. L'appuntamento è fissato per le 23:44. Oltre a una parata di stelle, il film terrà incollati gli spettatori con una trama intrigante e complessa, che sfiderà il pubblico a credere a ciò che vede infiocchettando il tutto con uno dei colpi di scena più spettacolari che hanno fatto la storia del cinema.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Prestige stasera in tv: il film di Christopher Nolan e quel colpo di scena che ha fatto epoca

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