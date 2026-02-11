Interstellar Christopher Nolan rimprovera Timothée Chalamet | Hai fatto quello che volevi

Christopher Nolan ha rimproverato pubblicamente Timothée Chalamet durante le riprese di Interstellar. Il regista ha detto che l’attore non ha seguito le sue indicazioni in una scena importante, anche se ha riconosciuto che Chalamet aveva già le idee chiare su come voleva interpretarla. La tensione tra i due sembra essere passata, ma il confronto tra regista e attore ha fatto parlare molto negli ultimi giorni.

Nolan ha rinfacciato a Chalamet di non aver seguito le sue indicazioni in una scena chiave del film, ma ha anche ammesso che il giovane attore aveva già le idee chiare. La proiezione di Interstellar all'AMC Universal Citywalk di Los Angeles ha fornito l'occasione per la reunion di Timothée Chalamet col regista Christopher Nolan. In un video condiviso dagli Archivi Nolan, il candidato all'Oscar per Marty Supreme ha intervistato Nolan definendo Interstellar il suo preferito tra i film del cineasta inglese che non ha perso l'occasione per rinfacciargli il suo comportamento sul set. Quale ruolo interpreta Timothée Chalamet in Interstellar? Interstellar, uno dei film più discussi di Christopher Nolan, è anche uno dei primi titoli importanti per la carriera di Timothée Chalamet che compare brevemente nei panni di Tom, figlio di .

