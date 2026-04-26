Inizia con una citazione di John Fitzgerald Kennedy che invita gli americani a camminare più spesso, sottolineando il valore del muoversi a piedi. Nel suo libro, l’autore descrive un lungo cammino attraverso l’America, mettendo in risalto il semplice atto di camminare come parte centrale della narrazione. La scelta di aprire con questa frase riflette l’importanza attribuita all’attività fisica come esperienza personale e culturale.

Stephen King apre La lunga marcia con una frase di John Fitzgerald Kennedy: incoraggerei ogni americano a camminare il più spesso possibile, perché camminare è più che salutare, è divertente. Subito dopo arriva Bob Dylan, a ricordarci: La pompa non funziona perché i vandali hanno manomesso la manovella. Due epigrafi perfette e allo stesso tempo spietate per un romanzo che prende il primo gesto riconoscibile della vita di un uomo, come camminare, e lo trasforma in una condanna a morte. Per parlare di The Long Walk – Se ti fermi muori, arrivato nelle sale italiane il 23 aprile 2026, bisogna allora fare un passo indietro. Non per sterile obbligo filologico, ma perché La lunga marcia è uno di quei libri in cui Stephen King sembrava già raccontare molti dei suoi fantasmi futuri.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - The Long Walk: camminare fino alla fine dell’America

“ABBIAMO GUARDATO THE LONG WALK...E NON SIAMO PIÙ GLI STESSI”

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