The Long Walk la recensione | camminare o morire a te la scelta!

Negli anni Settanta, uno scrittore noto per i suoi romanzi horror pubblicò un’opera che suscitò attenzione per il suo racconto di un evento estremo: centinaia di giovani partecipano a una maratona in cui, se superano certi limiti, rischiano la vita. La narrazione si concentra su un singolo protagonista e il suo percorso durante questa camminata forzata, in un contesto che mette in discussione i confini tra sopravvivenza e follia.

Alla fine degli anni Settanta un già lanciato Stephen King, per aggirare il paletto dell’epoca che impediva a uno scrittore di uscire con più di un libro all’anno, si inventò lo pseudonimo Richard Bachman per poter dare alle stampe romanzi non strettamente horror, in alcuni casi scritti molti anni addietro e rimasti in un cassetto. Tra questi c’era La lunga marcia, pubblicato nel 1979 ma scritto tra il 1966 e il 1967 quando King era all’università, sorta di reazione dell’allora giovane studente alle atrocità che avvenivano in Vietnam. Sei decenni dopo, quella reazione è arrivata sullo schermo, sotto forma di uno dei quattro film tratti da opere di King a essere usciti nelle sale americane nel corso del 2025 (mentre in Italia è arrivato sette mesi dopo il debutto statunitense).🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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I Died For Love, Reborn In Modern Times—Until I Saw A Stranger With My Fiancé' s Face

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Chi mi conosce sa che per me Stephen King è Dio. E sa pure che ho sempre reputato il suo primo romanzo mai completato – THE LONG WALK – uno dei suoi libri più intriganti. Quindi sono andato a vedere il film al cinema con un misto di attesa spasmodica - facebook.com facebook

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