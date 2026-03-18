In un articolo recente si analizza la trama di Daredevil: Rinascita 2, evidenziando alcune somiglianze con eventi reali legati all'ICE durante l'amministrazione Trump. La narrazione dello show sembra riflettere situazioni che coinvolgono operazioni di immigrazione e controlli alle frontiere. La discussione si concentra sulle possibili influenze di fatti concreti sulla sceneggiatura senza entrare nel merito delle cause o delle motivazioni.

Sebbene molti degli eventi attuali possano sembrare una ispirazione chiara per la storia dello show, l'autore ha smentito, spiegando che eventi simili sono accaduti già diverse volte nel passato Se la prima stagione di Daredevil: Rinascita mostrava un chiaro parallelo tra il personaggio di Wilson Fisk alias Kingpin con il Presidente Donald Trump, la seconda stagione metterà in campo uno scenario molto simile. Fisk sguinzaglierà infatti la propria polizia privata, già vista nella passata stagione, per riportare ordine a New York City dopo la legge contro i vigilanti mascherati. Anche in questo caso c'è chi ha visto un chiaro riferimento all'ICE, la polizia anti-immigrazione usata in maniera bruta da Trump. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, la trama è ispirata all'ICE di Trump? "L'arte imita la vita"

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