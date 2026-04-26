Nel settore finanziario, 500 esperti di due grandi banche hanno analizzato vari modelli di intelligenza artificiale utilizzati per le decisioni di investimento e gestione patrimoniale. I risultati mostrano che nessuno di questi sistemi riesce a rispettare tutti i parametri critici senza interventi correttivi significativi. Durante le verifiche, sono stati evidenziati limiti e criticità nei modelli di IA impiegati, senza che si riscontrino soluzioni automatiche affidabili.

? Cosa sapere 500 esperti di Goldman Sachs e JPMorgan testano i principali modelli IA finanziari.. Nessun modello supera i parametri critici senza correzioni sostanziali per i clienti.. Cinquecento professionisti della finanza hanno sottoposto i modelli di intelligenza artificiale più avanzati a un test rigoroso, scoprendo che nessuno di essi è in grado di produrre documenti pronti per essere consegnati ai clienti senza correzioni sostanziali. Il verdetto arriva dopo un’analisi approfondita condotta da un team di ricerca composto da esperti di Handshake AI e dell’Università McGill attraverso il nuovo protocollo BankerToolBench. Questo sistema di valutazione open-source ha messo alla prova i principali agenti IA confrontandoli con le attività quotidiane che gravano sui giovani analisti delle grandi banche d’affari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Test IA nella finanza: nessun modello è affidabile per i clienti

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