Dalla Sicilia alla Svezia | un giovane ennese nel progetto europeo per rendere l’IA più affidabile

Un giovane ingegnere di Enna, Paolo Mastroianni, partecipa a un progetto europeo che si occupa di migliorare l’affidabilità dell’intelligenza artificiale. È stato scelto per un dottorato di ricerca nell’ambito di ARMADA, un’iniziativa finanziata dall’Unione europea. La sua avventura parte dalla Sicilia e arriva fino in Svezia, dove lavora per rendere le tecnologie AI più trasparenti e sicure.

Un giovane ingegnere ennese, Paolo Mastroianni, è stato selezionato per un dottorato di ricerca nell’ambito del progetto ARMADA, un’iniziativa europea finanziata da Horizon Europe che mira a rendere l’intelligenza artificiale più affidabile, trasparente ed efficiente. Il progetto, che coinvolge ricercatori provenienti da sette paesi europei, si concentrerà sullo sviluppo di nuove modalità di utilizzo dell’IA per l’analisi dei dati, riducendo il rischio di errori e “allucinazioni” nei sistemi di intelligenza artificiale. Enna, città in provincia di Sicilia, si ritrova così al centro di un’innovativa sfida tecnologica che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Enna Italia Una nuova tecnica sul nichel potrebbe rendere l’idrogeno verde più economico e affidabile L’uso del nichel in nuove tecniche potrebbe abbassare i costi di produzione dell’idrogeno verde e renderlo più affidabile. Dalla Svezia all’Europa, esplode il fenomeno dei “killer a progetto”: di cosa si tratta Il fenomeno dei “killer a progetto” sta emergendo in Europa, con origini nella criminalità svedese. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Enna Italia Argomenti discussi: Gorizia oltre i confini: il richiamo di Cremonini spinge migliaia di fan da tutta Italia e dall'estero; Attesa per l'esordio delle azzurre che affronteranno la Svezia; Hockey su ghiaccio donne, stavolta all'Italia non riesce il miracolo: vince la Svezia 6 a 1; Italia quarta in Eurpa per numero di aree naturali umide. Dalla Sicilia alla Svezia: un giovane ennese nel progetto europeo per rendere l’IA più affidabileEnna entra nel grande laboratorio europeo dell’intelligenza artificiale. Tra i 15 giovani ricercatori selezionati per uno dei più ambiziosi programmi di dottorato finanziati dall’Unione Europea c’è an ... vivienna.it Dalla Cina alla Svezia, guerra alle imitazioni del vino: 176 vertenze di tutelaLa causa più robusta risale a quest’anno, contro «il marchio Casa Marrone Appassimento sul mercato svedese», ed è valsa «quasi 900mila euro a titolo transattivo», dicono dal Consorzio Vini ... corrieredelveneto.corriere.it Non solo Friuli: il 31% degli spettatori arriva da fuori regione. Dalla Sicilia alla Svezia, l’aeroporto Duca d’Aosta diventa un hub nazionale per la musica live facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.