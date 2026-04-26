A Napoli, un uomo di 23 anni è stato arrestato in vico Conte di Mola dopo aver aggredito una donna e aver minacciato di far esplodere qualcosa. L’episodio si è verificato nel corso della giornata e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine. La donna ha riportato lesioni e ha fornito una denuncia. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’aggressione e delle minacce.

? Cosa sapere Ventitreenne arrestato a Napoli in vico Conte di Mola dopo aggressione e minaccia esplosione.. Carabinieri evacuano l'area vicino al Teatro Augusteo per prevenire rischi alla pubblica incolumità.. Un ventitreenne di origini peruviane è stato arrestato dopo aver barricato l’abitazione in vico Conte di Mola, a pochi passi dal Teatro Augusteo, minacciando di causare un’esplosione nel cuore di Napoli poco dopo l’una di notte. La notte si è trasformata in un momento di estrema tensione per i residenti del centro storico, quando il giovane ha aggredito la propria compagna all’interno dell’appartamento. La segnalazione ha spinto immediatamente sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile, i quali hanno dovuto gestire una situazione di pericolo imminente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Napoli: aggredisce la donna e minaccia un’esplosione

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