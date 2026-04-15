Minaccia e aggredisce la madre donna 43enne finisce nei guai

Una donna di 43 anni è stata denunciata a Caserta per aver minacciato e aggredito la madre durante la notte. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione della donna vittima di violenza familiare. La situazione è stata gestita senza conseguenze fisiche gravi, ma sono stati avviati gli accertamenti necessari per le eventuali responsabilità. La donna è stata condotta in commissariato per gli approfondimenti del caso.

Avrebbe minacciato e aggredito la madre. Per questo una donna di 43 anni è stata denunciata nel corso della notte a Caserta per maltrattamenti in famiglia.Dopo la segnalazione al 112, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, giunti tempestivamente nel centro.🔗 Leggi su Casertanews.it

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