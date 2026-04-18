A Altopascio, in provincia di Lucca, una donna è stata inseguita e aggredita all’interno della propria casa da un giovane uomo. Secondo quanto riferito, l’aggressore ha sfondato la porta dell’abitazione prima di colpire la vittima. La scena ha causato paura tra i vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Una donna di Altopascio, in provincia di Lucca, ha vissuto un momento di estremo pericolo dopo essere stata inseguita e poi aggredita all’interno della propria abitazione da un giovane uomo. Il fatto è avvenuto intorno alle 5:30 del mattino, mentre la vittima si stava recando a prestare soccorso a una vicina anziana. Il tragico episodio è iniziato quando la donna, impegnata nel suo solito percorso di assistenza domiciliare, ha avvertito la presenza di un individuo che la seguiva a distanza ravvicinata. Il soggetto, descritto come un giovane con una tuta da lavoro e uno zainetto di colore chiaro, non era una figura totalmente ignota: solo pochi giorni prima, nello stesso tragitto, lo stesso uomo l’aveva già trattenuta con forza per un braccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore ad Altopascio: sfonda la porta e aggredisce una donna

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