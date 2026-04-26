territorio e ricchezza pro capite ultimi dati e classifica nazionale lajatico vince la sfida del lusso

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lajatico si conferma il Comune più ricco della Toscana e il secondo in Italia, basandosi sui redditi dichiarati nel 2025, relativi all’anno di imposta 2024. La classifica nazionale mostra come questa località si posizioni in testa per il reddito pro capite, evidenziando una crescita rispetto ad altre aree del paese. La graduatoria tiene conto delle dichiarazioni fiscali raccolte recentemente.

Lajatico si conferma il Comune più ricco della Toscana (e il secondo in Italia). Lo si apprende dai dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base dei redditi dichiarati nel 2025, con anno di imposta 2024. Il paese di Andrea Bocelli in Valdera continua a crescere: il reddito medio pro capite si attesta infatti a 69.475 euro (nel 2025 era 58.358 euro, due anni fa 52.955 euro). Ma c’è anche, appunto, il dato nazionale. E se Milano si conferma il capoluogo di provincia col reddito complessivo medio più alto in Italia, i comuni con il reddito complessivo medio più alto a livello nazionale sono Maccastorna, nel Lodigiano (72.157 euro, +195,8%), e Lajatico che continua a crescere.🔗 Leggi su Lanazione.it

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