Reddito pro capite calo fino al 10% entro il 2100 a causa del clima I dati Svimez

Il reddito pro capite in Italia potrebbe diminuire tra il 2,8% e il 9,5% entro il 2100. La causa principale è l’aumento delle temperature legato al cambiamento climatico. È quanto emerge da un’analisi dell’Istituto Svimez, che avverte di un impatto molto forte sul tenore di vita nel lungo termine.

Il reddito pro capite in Italia potrebbe ridursi tra il 2,8% e il 9,5% entro il 2100 a causa dell'aumento delle temperature legato al cambiamento climatico, secondo un'analisi condotta dall'Istituto Svimez. L'effetto non sarà distribuito in modo uniforme sul territorio nazionale: le regioni del Nord potrebbero registrare una crescita modesta del Pil, compresa tra lo 0 e il 2%, mentre il Mezzogiorno rischia una contrazione significativa, con cali che superano il 4% in aree come la Campania e la Sicilia. Questi dati emergono da scenari simulati che prevedono un riscaldamento globale moderato di 1,5 gradi Celsius, un traguardo che potrebbe essere superato anche prima della fine del secolo se non si attuano misure efficaci di contenimento delle emissioni.

