Terricciola | conclusa la messa in sicurezza dei locali di via Tommaso Gherardi Del Testa

Giovedì 23 aprile, il sindaco e il vicesindaco di Terricciola hanno visitato i locali di via Tommaso Gherardi Del Testa, dove sono terminati i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione. I lavori si sono conclusi in quella mattina, portando a un intervento di miglioramento degli spazi. La visita dei rappresentanti comunali ha segnato la fine degli interventi di sicurezza e rinnovamento in quella zona.

Nella mattinata di giovedì 23 aprile il sindaco Matteo Arcenni e il vicesindaco Elena Baldini Orlandini hanno effettuato un sopralluogo ai locali di via Tommaso Gherardi del Testa a Terricciola, dove si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi.L’intervento ha.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Locali di via Gherardi del Testa: "Finiti di lavori di riqualificazione" Residuato bellico sul lungomare di Salerno, conclusa la messa in sicurezzaTempo di lettura: < 1 minutoE’ stato rimosso dagli artificieri del comando provinciale carabinieri di Salerno il residuato bellico rinvenuto questa...