Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato rimosso dagli artificieri del comando provinciale carabinieri di Salerno il residuato bellico rinvenuto questa mattina sulla spiaggia del lungomare. I militari, dopo aver classificato l’oggetto (si tratta di un proiettile d’artiglieria da 75 millimetri) hanno provveduto a metterlo in sicurezza e spostarlo. Successivamente sarà disinnescato dai soldati del Genio Guastatori dell’Esercito Italiano. Le operazioni sono terminate intorno alle 17, consentendo la riapertura del tratto di Lungomare che, a scopo precauzionale, era stato interdetto alla circolazione. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Municipale, anche gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno e personale del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Residuato bellico sul lungomare di Salerno, conclusa la messa in sicurezza

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