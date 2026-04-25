Locali di via Gherardi del Testa | Finiti di lavori di riqualificazione

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, il sindaco e il vicesindaco hanno visitato i locali di via Gherardi del Testa a Terricciola, in seguito alla conclusione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Gli interventi sono stati realizzati negli spazi pubblici, portando a termine un intervento che era stato annunciato e atteso dalla comunità locale. La riapertura ufficiale dei locali è prevista nelle prossime settimane.

Un lavoro importante ed atteso. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Arcenni e il vicesindaco Elena Baldini Orlandini hanno effettuato un sopralluogo ai locali di via Tommaso Gherardi del Testa a Terricciola, dove si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi. L’intervento – viene spiegato – ha riguardato in particolare il miglioramento dell’ accessibilità alla struttura, con l’obiettivo di garantire una piena fruibilità degli ambienti da parte di tutti i cittadini. Contestualmente sono stati eseguiti lavori di manutenzione interna, tra cui l’imbiancatura delle pareti del disimpegno e del locale adibito ad ambulatorio, contribuendo a rendere gli spazi più decorosi, funzionali e accoglienti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Terricciola, riqualificati i locali di via Gherardi del Testa: più accessibilità e spazi rinnovati; Locali di via Gherardi del Testa: Finiti di lavori di riqualificazione; Castelbellino, arte e musica con i Sambene per la ricorrenza della Liberazione; Saranno i cittadini a decidere dove posizionare le nuove fermate del bus.

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