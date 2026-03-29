Sangue sulle strade di Roma | scontro tra auto e moto muore un giovane di 33 anni

Nel pomeriggio di domenica, un incidente si è verificato nel centro di Roma tra un'auto e una moto, provocando la morte di un giovane di 33 anni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La strada è stata chiusa temporaneamente per gli accertamenti, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro.

Roma, 29 marzo 2026 – L’asfalto della Capitale torna a tingersi di rosso in una domenica che doveva essere di riposo e che si è trasformata in tragedia. Nella mattinata di oggi, domenica 29 marzo 2026, un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane uomo di 33 anni. Il dramma si è consumato sotto il cielo di una Roma ancora scossa dall’ennesima notizia di cronaca legata alla sicurezza viaria, confermando la pericolosità delle arterie cittadine. La presunta dinamica dell’impatto. Secondo le prime informazioni raccolte, lo scontro ha visto coinvolte una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman. L’impatto, la cui violenza è apparsa subito evidente ai primi soccorritori giunti sul posto, non ha lasciato scampo al conducente del mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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