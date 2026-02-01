Grave incidente in autostrada a Campegine | scontro tra due furgoni un ferito grave

Questa mattina alle nove, un grave scontro tra due furgoni ha bloccato l’autostrada a Campegine, in direzione Parma. Uno dei veicoli si è ribaltato e una persona è rimasta gravemente ferita. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma le operazioni di recupero e soccorso stanno ancora proseguendo. La polizia sta lavorando per chiarire le cause dell’incidente.

Questa mattina, intorno alle 9, due furgoni si sono scontrati in direzione Parma. Un uomo è rimasto intrappolato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Parma. Sul posto polizia stradale ed elisoccorso Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, sull'autostrada in direzione Parma, all'altezza di Campegine. Due furgoni si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento, provocando il ferimento di un conducente che è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per liberare la persona rimasta incastrata e l'elisoccorso da Parma, che ha trasportato il ferito in condizioni gravi all'ospedale locale.

Un grave incidente si è verificato ad Ardea, coinvolgendo due veicoli e provocando tre decessi e un ferito grave.

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 189, nel territorio di Aragona.

